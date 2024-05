Balsa do ferry boat volta a operar em Itajaí após chuvas: confira as novidades!

ND Mais |Do R7

A assessoria de comunicação da NGI Sul, empresa que opera as balsas do ferry boat que fazem travessia entre Itajaí e Navegantes, no Litoral Norte, confirmou o retorno das operações da balsa que funciona entre a Barra do Rio e Machados na tarde desta segunda-feira (20).

