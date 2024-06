Bela Vista e Náutico na Final da Interligas 2024: Confronto Histórico

Alto contraste

E.C. Bela Vista e Náutico vão fazer a grande final da Copa Interligas de 2024. Além de finalistas, as duas equipes garantiram vaga no Estadual de Futebol Amador. No bairro Bela Vista, em São José, o time da casa com apoio da torcida goleou o Bandeirante, do Ribeirão da Ilha por 4 a 0. No jogo de ida, o “Bela” tinha empatado em 2 x 2 no Sul da Capital. Em Palhoça, o Paissandu perdeu em casa para o Náutico do bairro Santinho, Norte da Capital, por 3 a 2 no tempo normal e depois nas penalidades. Com esse resultado “conquistado com muita dificuldades e emoção” segundo o treinador Marcinho, a equipe de Florianópolis reverteu a situação, pois no jogo de ida tinha perdido em casa pelo placar de um a zero.

