ND Mais |Do R7

Benjamin de 7 anos celebra vitória contra leucemia com balões Para celebrar o fim do tratamento contra leucemia, o garoto Benjamin, de 7 anos, soltou balões no pátio do hospital em Joinville,...

Alto contraste

A+

A-

Para celebrar o fim do tratamento contra leucemia, o garoto Benjamin, de 7 anos, soltou balões no pátio do hospital em Joinville, onde passou os últimos anos lutando contra a doença. Por trás do ato, há um significado especial: cada balão representa um ciclo de quimioterapia vencido.

Leia a matéria completa no nosso parceiro ND Mais

Leia mais em ND Mais



• ‘Ração, sardinha e motoca’: mulher é presa em SC após furtar doações destinadas ao RS

• Benjamin de 7 anos vence leucemia e solta balões para comemorar fim do tratamento em SC

• Metalúrgica de Itajaí terá que fazer adequações contra ‘barulheira’ denunciada pelo MPSC



Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.