BMW abre oportunidades para jovens em fábrica de SC; saiba como participar

A multinacional alemã BMW lançou a segunda edição do projeto Geração BMW, que oferece capacitação profissional gratuita para adolescentes de 16 a 18 anos em Araquari (SC), onde está localizada uma de suas fábricas. As inscrições já estão abertas e podem ser feitas até o dia 5 de julho no site do Espro (Ensino Social Profissionalizante), parceira do projeto, utilizando o código: BMW.

