Boçalidade no futebol: torcedor do Figueirense viraliza com atitude polêmica Dos mesmos criadores do “aviãozinho da Chapecoense”, ganha projeção internacional um indivíduo, com as cores do Figueirense, que...

Dos mesmos criadores do “aviãozinho da Chapecoense”, ganha projeção internacional um indivíduo, com as cores do Figueirense, que reproduziu de forma jocosa as inundações no Rio Grande do Sul, em Caxias do Sul, em jogo da Série C.

