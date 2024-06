ND Mais |Do R7

Bodega do Zeca: O Refúgio da Gastronomia Italiana em Nova Veneza Todo mundo tem um prato em que, por meio do sabor e aroma das ervas, é transportado para algum lugar do passado - como os almoços...

Alto contraste

A+

A-

Todo mundo tem um prato em que, por meio do sabor e aroma das ervas, é transportado para algum lugar do passado - como os almoços de domingo, onde a comida da mamma ou da nonna reunia a família ao redor da mesa e as risadas ecoavam pela casa.

Leia a matéria completa no nosso parceiro ND Mais

Publicidade

Leia mais em ND Mais



• Bodega do Zeca representa a essência da gastronomia italiana em Nova Veneza

• Homem despenca de parapente e fica preso como ‘marionete’ em fios elétricos em Florianópolis

• Leilão com itens raros de Pelé promete arrecadar fortuna



Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.