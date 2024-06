Botafogo: A liderança no Brasileirão e a pressão por resultados

ND Mais |Do R7

FILME REPETIDO? O Botafogo é o líder do Campeonato Brasileiro da Série A após nove rodadas realizadas na competição. A pergunta que cabe é a seguinte: até quando vai essa liderança, já que um filme muito recente volta a passar na mente dos torcedores com a perda do título do ano passado, quando o time carioca estava praticamente com o título na mão. A pergunta até aonde vai o Fogão é feita não só pela própria torcida do Botafogo em tom de agonia, quanto das torcidas adversárias esperando um “bis” para poder mais uma vez tirar onda.

