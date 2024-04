BR-101 do Morro dos Cavalos: Tráfego normalizado após intervenções Após intervenções e remoções, a BR-101 no Morro dos Cavalos está completamente liberada, permitindo o fluxo normal de veículos....

Após intervenções e remoções, a BR-101 no Morro dos Cavalos está completamente liberada, permitindo o fluxo normal de veículos. As equipes trabalharam para restaurar as condições de tráfego após incidentes anteriores.

