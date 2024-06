Brasil: A triste realidade de um país em crise

ND Mais |Do R7

Diante das notícias de que o Brasil está comprando arroz da China sem comprovação de real necessidade e portanto em possível prejuízo aos já prejudicados produtores gaúchos, situação agravada pelo tipo de microempresas que estarão intermediando o negócio do Brasil com a China envolvendo quantia superior a R$ 1 bilhão, não foi de revolta a reação da grande mídia. Foi de resignação. Paciência parece ser a palavra de ordem do momento. O que se ouve é que não podemos fazer nada; a classe política é corrupta mesmo e vai continuar sendo assim. Isso é uma pena.

