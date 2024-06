ND Mais |Do R7

BRDE Labs: Inovação e Tecnologia em Santa Catarina

O ano de 2024 marca um novo capítulo para o BRDE Labs em Santa Catarina, com a expansão do programa e a criação de oportunidades inéditas para startups que desejam inovar e transformar o estado. Em parceria com a Associação Catarinense de Tecnologia (ACATE), o BRDE Labs apresenta novidades que visam impulsionar o desenvolvimento de soluções tecnológicas que contribuam para a qualidade de vida da população catarinense.

