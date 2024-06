ND Mais |Do R7

Briga de torcedores e festa no Scarpelli: o que rolou em Internacional x Corinthians Desde o início da tarde de quarta-feira (19) as ruas próximas ao estádio Orlando Scarpelli respiravam Internacional x Corinthians...

Desde o início da tarde de quarta-feira (19) as ruas próximas ao estádio Orlando Scarpelli respiravam Internacional x Corinthians. Cores, sabores e sons interligados com o jogo, mas com a briga de torcedores como negativo.

