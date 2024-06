ND Mais |Do R7

Brusque quebra sequência negativa com gol de Serrato O Brusque fez as pazes com a vitória! O Quadricolor venceu o Ceará por 1 a 0, neste domingo (16), em Itajaí, com gol salvador do...

O Brusque fez as pazes com a vitória! O Quadricolor venceu o Ceará por 1 a 0, neste domingo (16), em Itajaí, com gol salvador do meia Marcos Serrato aos 21 minutos do segundo tempo.

