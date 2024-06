Cachorro emociona ao agradecer policiais por resgate em Joinville

ND Mais |Do R7

Um cachorro foi resgatado pela PM (Polícia Militar), nesta quarta-feira (5), após ser deixado preso na sacada de um prédio abandonado em Joinville, no Norte catarinense. Moradores do bairro Vila Nova acionaram o MPSC (Ministério Público de Santa Catarina) para autorizar resgate no imóvel.

