Casal de atores é preso por fraudar chave Pix em campanhas de doações ao RS

Um casal atores foi preso suspeitos de aplicar golpes ao fraudar chave pix para desviar doações destinadas ao resgate de animais de locais atingidos pela enchentes, no Rio Grande do Sul. A prisão aconteceu em Fortaleza, no Ceará, nesta quinta-feira (13).

