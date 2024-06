ND Mais |Do R7

CasaPronta Tubarão: Conheça as tendências em construção e mobiliário

As principais tendências de construção civil, de mobiliário e de decoração estão em evidência na 12ª CasaPronta Tubarão. O evento, que teve início nesta quarta-feira (5) e encerra somente no domingo (9), deve receber cerca de 30 mil pessoas no Farol Shopping.

