Categorias de base do Figueirense em destaque

BASE ALVINEGRA EM ATIVIDADE. Para quem acompanhou com a preocupação a “desativação” da base do Figueirense recentemente, é muito legal acompanhar as atividades do futuro do clube nessa semana em partidas com o rival Avaí em jogos do Campeonato Catarinense. Uma vitória no sub 17 por 3 a 0 e uma derrota por uma a zero no sub-15. Independentemente dos resultados, o saldo é positivo por ver o futuro do Figueirense está acontecendo na prática. Ainda mais em uma equipe que tantos talentos revelou para o futebol brasileiro e mundial. Esse é o caminho: sempre.

