ND Mais |Do R7

Chapecó oferece 888 vagas de emprego; confira as oportunidades Nesta semana o Balcão de Empregos de Chapecó tem 888 vagas disponíveis. As vagas estão distribuídas em 260 empresas do município...

Alto contraste

A+

A-

Nesta semana o Balcão de Empregos de Chapecó tem 888 vagas disponíveis. As vagas estão distribuídas em 260 empresas do município do Oeste de Santa Catarina. Confira as vagas mais urgentes.

Leia a matéria completa no nosso parceiro ND Mais

Leia mais em ND Mais



• Chapecó tem 888 vagas de emprego na semana; confira as entrevistas

• Stammtisch dos 200 anos da imigração alemã, em Joinville, está com inscrições abertas

• Justiça nega pedido do MPF e libera Marina Beira-Mar Norte em Florianópolis



Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.