Chapecó se mobiliza para ajudar bibliotecas atingidas por enchentes no RS Chapecó, no Oeste de SC, lançou a campanha para arrecadar livros que serão doados para as bibliotecas atingidas pelas enchentes em...

Chapecó, no Oeste de SC, lançou a campanha para arrecadar livros que serão doados para as bibliotecas atingidas pelas enchentes em Arroio do Meio, no Rio Grande do Sul. Doações podem ser feitas até o dia 12 de julho.

