ND Mais |Do R7

Chapecoense recruta novos talentos para equipe de Futebol Americano Estão abertas as inscrições para uma seletiva de novos atletas da Chape F.A., equipe de Futebol Americano da Chapecoense. A ação...

Alto contraste

A+

A-

Estão abertas as inscrições para uma seletiva de novos atletas da Chape F.A., equipe de Futebol Americano da Chapecoense. A ação será no sábado (15), a partir das às 15h, na Reação Sport Center/Escolinha do Grêmio.

Leia a matéria completa no nosso parceiro ND Mais

Leia mais em ND Mais



• O inverno vem aí: cobertor e edredom para dormir quentinho

• Delivery de ‘super-maconha’ é desmantelado pela polícia em Balneário Camboriú

• Greve na UFSC: servidores técnicos bloqueiam entrada e ocupam reitoria



Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.