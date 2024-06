ND Mais |Do R7

Chocante: Recém-nascido é encontrado enterrado em quintal no Sul de SC Um recém-nascido foi encontrado enterrado no quintal de uma casa, envolto em um saco de lixo, em Laguna, no Sul de Santa Catarina...

Um recém-nascido foi encontrado enterrado no quintal de uma casa, envolto em um saco de lixo, em Laguna, no Sul de Santa Catarina, na terça-feira (18). A mãe, de 21 anos, deu entrada no Hospital Nossa Senhora da Conceição, em Tubarão, com indícios de ter realizado um parto, mas sem o filho, o que gerou suspeitas da equipe médica.

