Cidade do Norte de SC oferece mais de 300 vagas de emprego; confira! Com 33 mil habitantes, Itapoá, no Litoral Norte catarinense, é a cidade que teve o maior crescimento populacional do Estado, de acordo...

Com 33 mil habitantes, Itapoá, no Litoral Norte catarinense, é a cidade que teve o maior crescimento populacional do Estado, de acordo com dados do Censo de 2022. Crescendo em ritmo acelerado, o município está, atualmente, com 370 vagas de emprego abertas em diversos setores.

