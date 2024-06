Clube do Livro: descubra como a leitura pode unir comunidades em Santa Catarina

ND Mais |Do R7

Alto contraste

A+

A-

O advogado Cesar Marin Vargas, 45 anos, se mudou de Porto Alegre para Florianópolis um pouco antes da pandemia de Covid-19 e ficou em isolamento até surgirem as primeiras vacinas. Ainda sem amigos na cidade, em séria reclusão por decisão própria e da família, descobriu o Nosso Clube do Livro e se chegou, juntando a vontade de estabelecer relações que ainda não tinha com a oportunidade de conversar com outras pessoas sobre as obras que lera ou estava lendo, algo que sempre fora difícil fazer na capital gaúcha.

Leia a matéria completa no nosso parceiro ND Mais

Publicidade

Leia mais em ND Mais



• Clube do Livro: leitura se fortalece e cria comunidades em Santa Catarina

• Espetáculos trazem conscientização sobre mobilidade urbana e sustentabilidade ao Sul de SC

• Itajaí recebe Encontro Nacional de Inclusão Cultural com atividades gratuitas



Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.