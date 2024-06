Clube espanhol compra casa para salvar idosa de despejo

ND Mais |Do R7

Alto contraste

A+

A-

O clube de futebol Cádiz, da Espanha, comprou a casa de uma idosa de 88 anos para evitar uma ordem de despejo contra ela. Maria Muñoz, que vive na residência há mais de 50 anos, foi surpreendida com a visita do presidente do clube, Manuel Vizcaíno.

Leia a matéria completa no nosso parceiro ND Mais

Leia mais em ND Mais



• Clube espanhol compra casa para evitar despejo de idosa

• Figueirense e o Ginásio Carlos Alberto Campos: o que se sabe sobre a cessão da área

• Após briga, homens são baleados e pedem socorro para motorista de aplicativo em SC; um morreu



Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.