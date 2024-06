Concurso da Alesc: candidatos do Rio Grande do Sul terão direito de solicitar reembolso

ND Mais |Do R7

A Mesa Diretora da Assembleia Legislativa de Santa Catarina propôs um projeto de lei para reembolso da taxa de inscrição do concurso público realizado pela Alesc, no dia 12 de maio, aos candidatos residentes no Estado do Rio Grande do Sul.

