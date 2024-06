ND Mais |Do R7

Concurso da Celesc: salários de até R$ 11,2 mil em jogo! As inscrições do concurso da Celesc (Centrais Elétricas de Santa Catarina) encerram nesta quinta-feira (13). O certame oferece vagas...

Alto contraste

A+

A-

As inscrições do concurso da Celesc (Centrais Elétricas de Santa Catarina) encerram nesta quinta-feira (13). O certame oferece vagas para níveis médio, técnico e superior com salários de até R$ 11,2 mil.

Leia a matéria completa no nosso parceiro ND Mais

Leia mais em ND Mais



• Concurso da Celesc com salários de até R$ 11,2 mil encerra inscrições nesta quinta

• Após reviravolta, polícia prende homem que esfaqueou cozinheiro em Florianópolis

• Resultados de provas finais do concurso para a Prefeitura de Joinville são divulgados



Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.