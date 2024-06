ND Mais |Do R7

Concurso da PMSC: falta de verba impede chamamento de aprovados, diz governo A Polícia Militar realizou nesta terça-feira (04) a Aula Magna do Curso de Formação de Oficiais e Soldados. Participarão do curso...

Alto contraste

A+

A-

(RICARDO WOLFFENBUTTEL/SECOM)

A Polícia Militar realizou nesta terça-feira (04) a Aula Magna do Curso de Formação de Oficiais e Soldados. Participarão do curso 60 alunos cadetes e 626 alunos soldados aprovados no último concurso público. A previsão da PM é que esses soldados deverão estar nas ruas em dezembro deste ano.

Leia a matéria completa no nosso parceiro ND Mais

Leia mais em ND Mais



• Junho Verde: conheça mais sobre a campanha e a ave símbolo de Blumenau

• 5 chás que eliminam a gordura no fígado

• Contorno Viário da Grande Florianópolis deverá ser inaugurado sem um posto da PRF



Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.