ND Mais |Do R7

Confira o andamento das obras no Estádio Augusto Bauer em Brusque As obras da reforma do Estádio Augusto Bauer, em Brusque, já estão próximas do fim. A casa do Carlos Renaux, mas que também é utilizada...

Alto contraste

A+

A-

As obras da reforma do Estádio Augusto Bauer, em Brusque, já estão próximas do fim. A casa do Carlos Renaux, mas que também é utilizada pelo Brusque, está de cara nova.

Leia a matéria completa no nosso parceiro ND Mais

Leia mais em ND Mais



• Desafio Rota da Baleia, em Santa Catarina, ganha ‘ingrediente’ extra

• VÍDEO: Como estão as obras no Augusto Bauer um mês antes da reabertura

• Solstício de inverno! Noite mais longa do ano será nesta quinta-feira



Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.