Confira o show da banda Ninguém Sabe e o clipe de "Remédio"! Vamos lá. Para adoçar a nossa quinta-feira com música e preparar a chegada do final de semana inspirem-se com essas duas produções...

Vamos lá. Para adoçar a nossa quinta-feira com música e preparar a chegada do final de semana inspirem-se com essas duas produções audiovisuais da nossa cena sonora catarinense: um show fresquinho da banda Ninguém Sabe, de Itajaí, e o novo clipe do compositor e multi-artista Diego Stecanela, de Floripa.

