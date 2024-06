ND Mais |Do R7

Copa NDTV de Futsal: Solidariedade em campo Unindo solidariedade e esporte, a Copa NDTV de Futsal promove um jogo solidário em prol das vítimas do desastre climático do Rio...

Unindo solidariedade e esporte, a Copa NDTV de Futsal promove um jogo solidário em prol das vítimas do desastre climático do Rio Grande do Sul. O jogo Amigos do Badá e Amigos do Florão, apresentadores de esporte do BG Oeste, será na próxima segunda-feira (24).

