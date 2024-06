ND Mais |Do R7

Corpo de homem desaparecido é localizado em rio de Tubarão Após dias de buscas, os bombeiros militares localizaram, na manhã desta quinta-feira (6), o corpo do homem, de 32 anos, que estava...

Após dias de buscas, os bombeiros militares localizaram, na manhã desta quinta-feira (6), o corpo do homem, de 32 anos, que estava desaparecido após cair no rio Tubarão no último sábado (1°). O 2° sargento, Anderson Martins Cardoso, de 52 anos, morreu afogado ao tentar salvar a vítima.

