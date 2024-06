ND Mais |Do R7

Corpo de homem é encontrado em São Bento do Sul durante ronda policial Um corpo de um homem, com idade e nem identidade ainda identificadas, foi encontrado por policiais do 23º Batalhão de Polícia Militar...

Alto contraste

A+

A-

Um corpo de um homem, com idade e nem identidade ainda identificadas, foi encontrado por policiais do 23º Batalhão de Polícia Militar de Santa Catarina, em São Bento do Sul, na noite desta segunda-feira (10). Segundo a guarnição, o cadáver estava ao lado de um sofá atirado embaixo de um viaduto.

Leia a matéria completa no nosso parceiro ND Mais

Publicidade

Leia mais em ND Mais



• Corpo de homem é encontrado próximo a viaduto de São Bento do Sul durante ronda policial

• Concurso da Celesc com salários de até R$ 11,2 mil encerra inscrições nesta quinta

• Após reviravolta, polícia prende homem que esfaqueou cozinheiro em Florianópolis



Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.