Crime com requintes de crueldade choca Xanxerê, SC Um crime com requintes de crueldade foi registrado no final da tarde de quarta-feira (5) no interior do município de Xanxerê, no...

Um crime com requintes de crueldade foi registrado no final da tarde de quarta-feira (5) no interior do município de Xanxerê, no Oeste de Santa Catarina. Conforme a Polícia Civil, um homem, de 38 anos, morreu depois de ser atingido por diversos golpes de facão na região do pescoço.

