ND Mais |Do R7

Curso em Curitibanos ensina agricultores sobre colônias de abelhas para polinização Famílias de agricultores de Curitibanos, no Meio-Oeste de Santa Catarina, receberam orientações sobre os cuidados com colônias de...

Alto contraste

A+

A-

Famílias de agricultores de Curitibanos, no Meio-Oeste de Santa Catarina, receberam orientações sobre os cuidados com colônias de abelhas para polinização. A formação foi realizada pela Epagri, com foco nas plantas frutíferas.

Leia a matéria completa no nosso parceiro ND Mais

Leia mais em ND Mais



• Colônias de abelhas para polinização são tema de curso para agricultores em Curitibanos

• Chegou o último dia da ExpoSuper 2024 em Balneário Camboriú; confira a programação

• Os detalhes da proposta que prevê a extensão do contrato da Arteris no trecho Norte da BR-101



Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.