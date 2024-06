ND Mais |Do R7

Cursos gratuitos em Cocal do Sul: inscrições abertas para capacitação profissional A Prefeitura de Cocal do Sul, no Sul de Santa Catarina, está com inscrições abertas, até sexta-feira (7), para cursos gratuitos de...

Alto contraste

A+

A-

A Prefeitura de Cocal do Sul, no Sul de Santa Catarina, está com inscrições abertas, até sexta-feira (7), para cursos gratuitos de Manutenção Mecânica Industrial, Programador e Operador de Máquinas CNC e Panificação e confeitaria.

Leia a matéria completa no nosso parceiro ND Mais

Leia mais em ND Mais



• Cidade do Sul de SC está com inscrições abertas para cursos gratuitos; veja como participar

• O que se sabe sobre a explosão que atingiu oficina em Itajaí

• Artesanato e apresentações culturais: confira a programação da 34ª Feira da Amizade em Blumenau



Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.