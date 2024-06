ND Mais |Do R7

Decisão judicial determina paralisação imediata de setor de mineradora em SC Uma mineradora de Garopaba deve paralisar de forma imediata as atividades do setor de britagem. A decisão é da Justiça do Trabalho...

Alto contraste

A+

A-

Uma mineradora de Garopaba deve paralisar de forma imediata as atividades do setor de britagem. A decisão é da Justiça do Trabalho e foi anunciada pelo juiz Marcel Luciano Higuchi Viegas dos Santos, titular da Vara do Trabalho de Imbituba, na quarta-feira (19). A multa é de R$ 50 mil por dia em caso de descumprimento da medida.

Leia a matéria completa no nosso parceiro ND Mais

Publicidade

Leia mais em ND Mais



• Justiça determina suspensão imediata de trabalhos em setor de mineradora de SC

• Figueirense toma posse de ginásio e time de futsal de Florianópolis procura ‘nova casa’

• Colônias de abelhas para polinização são tema de curso para agricultores em Curitibanos



Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.