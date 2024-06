ND Mais |Do R7

Decisão surpreendente: PL escolhe outra vice em chapa e secretária volta à Educação no governo Jorginho E Patrícia Lueders está de volta ao cargo de secretária adjunta de Educação do Estado, cinco dias após deixar o governo. O governador...

E Patrícia Lueders está de volta ao cargo de secretária adjunta de Educação do Estado, cinco dias após deixar o governo. O governador Jorginho Mello tornou sem efeito a exoneração dela ocorrida no dia 05 deste mês. A decisão foi publicada na edição do Diário Oficial desta segunda-feira (10).

