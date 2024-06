ND Mais |Do R7

Defesa busca soltar prefeito de Cocal do Sul da prisão: advogado afirma que 'ele sairá em breve' O advogado do prefeito de Cocal do Sul - Fernando de Fáveri (MDB) -, Marcos Rinaldo Fernandes, tenta a soltura do agente político...

Alto contraste

A+

A-

O advogado do prefeito de Cocal do Sul - Fernando de Fáveri (MDB) -, Marcos Rinaldo Fernandes, tenta a soltura do agente político ainda nesta sexta-feira (21). O chefe do executivo foi preso durante a segunda fase Operação Fundraising na última quarta-feira (19).

Leia a matéria completa no nosso parceiro ND Mais

Leia mais em ND Mais



• Destino SC: projeto reúne as melhores dicas de turismo, lazer e hospedagem durante o inverno

• Defesa tentar soltar prefeito de Cocal do Sul da prisão nesta sexta-feira: ‘ele sairá em breve’

• VÍDEO! Campanha da CBF contra ‘Brazil com Z’ na Copa América viraliza



Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.