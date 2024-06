Deputado federal Jorge Goethen assume presidência do Republicanos em SC

ND Mais |Do R7

O deputado federal Jorge Goethen é o novo presidente do Republicanos em Santa Catarina. O anúncio foi feito no início da tarde desta sexta-feira (14). Com a decisão, o ex-governador Carlos Moisés deixa o comando do partido no estado.

