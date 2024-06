ND Mais |Do R7

Descoberta macabra intriga autoridades no Norte de SC Duas ocorrências nas últimas 72 horas chamaram a atenção no Norte de Santa Catarina e ainda são um mistério para as autoridades....

Duas ocorrências nas últimas 72 horas chamaram a atenção no Norte de Santa Catarina e ainda são um mistério para as autoridades. Um crânio e um corpo humano foram encontrados em Jaraguá do Sul e Itapoá, na última sexta-feira (14) e nesta segunda (17).

