ND Mais |Do R7

Descubra 3 rituais para atrair sorte e prosperidade o mês todo Se você se esqueceu do tradicional ritual de soprar canela no primeiro dia do mês, não se preocupe! A boa notícia é que existem outras...

Alto contraste

A+

A-

Se você se esqueceu do tradicional ritual de soprar canela no primeiro dia do mês, não se preocupe! A boa notícia é que existem outras alternativas para você garantir boas energias e prosperidade. Aprenda três rituais e atraia sorte o mês todo.

Leia a matéria completa no nosso parceiro ND Mais

Publicidade

Leia mais em ND Mais



• Salários de até R$ 18,5 mil: cidade de SC tem processo seletivo aberto

• Ciclix, a novidade que está transformando a gestão hospitalar no Baía Sul

• Quem foi Nahim, cantor famoso nos anos 80 encontrado morto dentro de casa em São Paulo



Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.