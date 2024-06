ND Mais |Do R7

Descubra a ave símbolo de Blumenau no Junho Verde Nesta quarta-feira (5) é celebrado o Dia Mundial do Meio Ambiente e a Prefeitura de Blumenau, realiza a abertura oficial das atividades...

Nesta quarta-feira (5) é celebrado o Dia Mundial do Meio Ambiente e a Prefeitura de Blumenau, realiza a abertura oficial das atividades do Junho Verde na cidade. A Semmas (Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade) possui um mascote para divulgação do evento, a ave símbolo de Blumenau, o Aracuã.

