Descubra a história por trás dos marcos que dividem SC e PR

As disputas territoriais entre Santa Catarina e Paraná, além dos conflitos com a Argentina, marcaram o final do século 19 e início do 20. Esse período, conhecido como a Guerra do Contestado, resultou na definição de marcos de pedra que dividem os estados até hoje. Recentemente, esses marcos ganharam destaque após um morador identificar uma imprecisão na linha divisória.

