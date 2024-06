ND Mais |Do R7

Descubra a incrível exposição no Oceanic Aquarium com esqueleto de cavalo-marinho e outros exemplares A exposição "Caminho das Águas", localizada no Oceanic Aquarium em Balneário Camboriú, conta a história das espécies que vivem nos...

Alto contraste

A+

A-

A exposição "Caminho das Águas", localizada no Oceanic Aquarium em Balneário Camboriú, conta a história das espécies que vivem nos rios, lagos tropicais e no fundo do mar. A ação faz parte da Semana do Meio Ambiente e traz ao aquário exemplares reais de animais em conservação.

Leia a matéria completa no nosso parceiro ND Mais

Leia mais em ND Mais



• FOTOS: Exposição no Oceanic Aquarium tem esqueleto de cavalo-marinho e outros exemplares

• Corretor de imóveis Marcelo Brognoli é eleito presidente do CRECI-SC

• Servidoras do governo de SC são finalistas de prêmio nacional de melhorias para a sociedade



Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.