ND Mais |Do R7

Descubra a realidade por trás das estatísticas de homicídios em SC Segundo dados do Atlas da Violência 2024, em média, uma a cada 14 mortes violentas em Santa Catarina não entraram para as estatísticas...

Alto contraste

A+

A-

Segundo dados do Atlas da Violência 2024, em média, uma a cada 14 mortes violentas em Santa Catarina não entraram para as estatísticas em 2022. Essa situação se enquadra no chamado ‘homicídio oculto’, que ocorre quando as mortes são provavelmente decorrentes de assassinatos, mas como não são registradas como tal, não entram na base de dados.

Leia a matéria completa no nosso parceiro ND Mais

Leia mais em ND Mais



• Aeroporto do Oeste de SC receberá R$ 8 milhões para revitalização

• Como projeto que busca impedir delação de réu preso pode afetar Operação Mensageiro

• Homicídio oculto: a cada 14 mortes violentas em SC, uma não entrou para a estatística em 2022



Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.