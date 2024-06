ND Mais |Do R7

Descubra a revolucionária Imbrafort: a Super Telha da Imbralit O ano de 2023 foi um marco para a Imbralit, uma empresa com sede em Criciúma, Santa Catarina, que atua no mercado de fibrocimento...

O ano de 2023 foi um marco para a Imbralit, uma empresa com sede em Criciúma, Santa Catarina, que atua no mercado de fibrocimento há 50 anos. Com a expertise adquirida neste meio século de história, a Imbralit lançou a Imbrafort, uma telha de fibrocimento com desempenho superior ao das telhas convencionais e vantagens no atendimento ao revendedor e consumidor final.

