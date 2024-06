ND Mais |Do R7

Descubra a revolucionária ótica pública de Florianópolis Iniciativa pioneira no Estado, foi aberta neste mês a primeira ótica pública de Florianópolis, localizada no Multihospital, no Sul...

Iniciativa pioneira no Estado, foi aberta neste mês a primeira ótica pública de Florianópolis, localizada no Multihospital, no Sul da Ilha. Apenas entre os dias 10 – quando o espaço foi inaugurado – e 14 deste mês, 51 óculos foram solicitados para 33 pacientes. Destes, 15 já foram entregues, apontam dados da Prefeitura da Capital.

