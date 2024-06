ND Mais |Do R7

Descubra a transformação dos principais pontos de Itajaí ao longo dos anos Para entrar no clima do aniversário de Itajaí, que completa 164 anos neste sábado (15), o portal ND Mais montou uma galeria de fotos...

Alto contraste

A+

A-

Para entrar no clima do aniversário de Itajaí, que completa 164 anos neste sábado (15), o portal ND Mais montou uma galeria de fotos com o antes e depois de vários pontos famosos da cidade.

Leia a matéria completa no nosso parceiro ND Mais

Leia mais em ND Mais



• FOTOS: Veja o antes e depois dos principais pontos de Itajaí

• Parque infantil é interditado para a troca dos brinquedos em Xanxerê

• ‘Linha estava fora’: agricultor descobriu erro na divisa entre SC e PR após comprar terreno



Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.