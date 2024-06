ND Mais |Do R7

Descubra as 12 praias do Litoral Norte de SC indicadas para a Bandeira Azul O Júri Nacional do Programa Bandeira Azul selecionou na última quinta-feira (13), os candidatos para a premiação da temporada 2024...

O Júri Nacional do Programa Bandeira Azul selecionou na última quinta-feira (13), os candidatos para a premiação da temporada 2024/2025. Dentre as 20 praias catarinenses aprovadas, 12 são do Litoral Norte de Santa Catarina.

