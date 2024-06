ND Mais |Do R7

Descubra as cidades do Litoral Norte com altos índices de violência em SC Nacionalmente conhecidas pela força no turismo e na economia, três cidades do Litoral Norte catarinense aparecem entre as 10 cidades...

Nacionalmente conhecidas pela força no turismo e na economia, três cidades do Litoral Norte catarinense aparecem entre as 10 cidades do Estado com o maior índice de homicídios, segundo dados da mais recente edição do Atlas da Violência.

