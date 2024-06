Descubra as cidades mais geladas do Brasil em Santa Catarina Santa Catarina se destaca no cenário nacional com cinco cidades entre as 10 mais frias do Brasil. Especialista destaca que as cidades...

Amanhecer com neve em Urupema (SC) (FOM CONRADI/ESTADÃO CONTEÚDO)

Santa Catarina se destaca no cenário nacional com cinco cidades entre as 10 mais frias do Brasil. Especialista destaca que as cidades mais geladas do estado são Urupema, Bom Jardim da Serra, Urubici, São Joaquim e São Bento do Sul, conhecidas por suas temperaturas rigorosas, especialmente no inverno.

